Het vijfde wiel aan een wagen die stilaan goed bolt: Karel Van Eetvelt neemt ontslag als CEO bij Anderlecht, Jos Donvil volgt hem op

Amper één jaar: zo lang zal de passage van Karel Van Eetvelt bij Anderlecht duren. Van Eetvelt, een supporter in hart en nieren, wilde zijn club weer naar de hoogdagen van weleer leiden. Een zware missie, gezien de financiële problemen, maar wel één waar hij aan begon met een sterke rechterhand: Wouter Vandenhaute was negen maanden geleden extern adviseur.

Alles veranderde toen Marc Coucke Vandenhaute vroeg om voorzitter te worden en de baas van Flanders Classics zich in die rol steeds meer ging smijten. Kwam daarbij dat Anderlecht Jos Donvil aanwierf als COO waardoor Van Eetvelt dag na dag minder ruimte zag om zich te profileren als strateeg. Hij was, ondanks zijn kwaliteiten, het vijfde wiel geworden aan een wagen die stilaan goed aan het bollen was. Nu Vandenhaute sinds gisteravond officieel preses is - zijn aandelen bij Let’s Play zijn verkocht - en Van Eetvelt zo nog prominenter naar de achtergrond dreigde te verdwijnen, trekt die laatste zich terug. “Om Wouter alle ruimte te geven om Anderlecht verder te doen groeien”, zei hij gisteravond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Appreciatie blijft

“Ik ben Karel dankbaar voor wat hij voor de club heeft gerealiseerd”, aldus Vandenhaute, die al jaren een goede vriend is van Van Eetvelt. “We zijn in zeer moeilijke omstandigheden moeten starten. Samen ontwikkelden we een duidelijk herstelplan, werkten we aan een betere interne structuur en zetten we ook een scherp sportief kader neer. Sinds ik voorzitter ben geworden, is onze rolverdeling gewijzigd, en nu ik officieel benoemd ben, heeft Karel beslist om terug te treden.”

Op Anderlecht waren er de laatste tijd veel bazen. Vandenhaute, Verbeke-Kompany voor het sportieve en Donvil voor de dagelijkse werking. Met Van Eetvelt daar nog ergens tussenin was er weinig duidelijkheid, wat contraproductief werkte. Als Van Eetvelt - die pas op 1 april afzwaait - uit dat organigram verdwijnt, zal men “efficiënter kunnen werken”, klinkt het op Neerpede. Het moet daarbij gezegd: er was niemand te vinden die natrapte richting Van Eetvelt, de appreciatie blijft. Al was het maar omdat hij de club mee hielp saneren - een ondankbare taak.

Volledig scherm Jos Donvil. © Photo News

Jongensdroom

Ook Van Eetvelt zelf, die telefonisch weinig commentaar kwijt wilde, was in het persbericht galant. “Ik wens iedereen bij de club uit de grond van mijn hart moed en volharding om te geraken waar Anderlecht thuis hoort: aan de top. Voor Anderlecht mogen werken was een jongensdroom. Ik ga de huidige leiding de komende maanden helpen om de overgang vlot te laten verlopen. Ik ga de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken.”

Op Anderlecht is het al duidelijk wie Van Eetvelt zal vervangen als CEO: Jos Donvil. In de praktijk verandert er, omwille van al het voorgaande, niet zo heel veel, wat maakt dat er op de bureaus van het oefencomplex allerminst onrust heerst. “Ik ben enthousiast dat ik mee kan helpen aan het verder uitbouwen van de club op de ingeslagen weg”, reageerde Donvil.

Voor de voetbalfan is Donvil een grote onbekende. In de businesswereld is hij wel een grote naam. Donvil, afkomstig uit Dilbeek en voorzitter van de lokale provincialer KFC Wambeek Ternat, is de ex-topman van telecombedrijf BASE. In het verleden werkte hij ook voor VOO en Nethys en was hij aandeelhouder bij Zulte Waregem. Donvil, die als sponsor vaak op Sclessin kwam maar naar eigen zeggen geen Standard-fan is, staat bekend als een vakman. Hij liet op RSCA al een zeer goede indruk na.

Tot slot nog dit positieve nieuws: paars-wit liet gisteren weten dat de gesprekken tussen de aandeelhouders constructief verlopen. “Ze kunnen wellicht binnenkort afgerond worden”, klonk het.

Lees ook.