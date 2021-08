Het verwonderde jongetje van toen heeft de wereld ontdekt of hoe de voorstelling van Lukaku bij Chelsea helemaal anders verliep dan in 2011

Club Brugge Club Brugge praat met Roma over Franse vleugel­spits

17 augustus Club Brugge hoopt AS Roma-flankspits Ruben Providence (20) eerstdaags in Westkapelle te verwelkomen. De bij PSG opgeleide Fransman is na twee seizoenen in de Italiaanse beloftencompetitie toe aan een volgende stap en wordt mogelijk verhuurd aan de Bruggelingen. Blauw-zwart ziet in de polyvalente flankaanvaller, die vorig seizoen vooral op links speelde, een ideale versterking op de vleugels.