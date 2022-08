“Het is gewoon een kwestie van tijd”: Kompany vraagt om geduld na 4 op 9 met Burnley

Buitenlands voetbalVincent Kompany is met Burnley in de ouverture van de derde speeldag in de Championship tegen een eerste nederlaag aangelopen. Op verplaatsing bij Watford delfden The Clarets met 1-0 het onderspit. Een vier op negen is de magere balans na drie wedstrijden.