Het grote gelijk van José Mourinho: Spaanse legende Xabi Alonso zei ‘nee’ tegen Club Brugge en flirt nu met de Europese top

Toby Alderwei­reld zal klacht indienen na wansmake­lij­ke haatberich­ten, Ant­werp-CEO Jaecques: “Mensen die dit doen, horen gestraft te worden”

Toby Alderweireld kreeg na Antwerp-Genk af te rekenen met haatdragende berichten op Instagram. “Deze week is uw dochter vermist” en “winnen zonder scheids aan uw kant, kunt ge niet he kanker dikzak”, kreeg de verdediger onder meer toegestuurd. Alderweireld stapt naar de politie en dient klacht in, zo bevestigde Antwerp-CEO Sven Jaecques in een gesprek met Maarten Breckx.