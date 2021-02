Het grote afscheidsinterview met Jelle Van Damme (37): “Stoppen in een leeg stadion was ook niks voor mij”

Beker van België Wedstrijd achter gesloten deuren, maar toch rookbommen op het veld in Union-Anderlecht

11 februari In tijden van wedstrijden zonder publiek moeten fans creatief zijn om hun favoriete team aan te moedigen. Gisteren zagen we al vuurwerk in Genk, en in het begin van de Brusselse bekerderby tussen Union en Anderlecht belandden een paar rookbommen op het veld.