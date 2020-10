Het gezin Jan Vertonghen breidt uit met zoontje Dani Rob

Voetbal België stelt zich samen met Duitsland en Nederland kandidaat voor WK vrouwen­voet­bal 2027: “Perfecte mix”

19 oktober Komt het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2027 naar ons land? België heeft zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat gesteld om het WK over zeven jaar te organiseren. “Deze samenwerking is een perfecte mix tussen verleden, heden en toekomst”, zegt ex-international Femke Maes, die haar schouders zet onder het project.