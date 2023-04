Het gezin boven de profcarrière, een trend in het voetbal: “Mensen zien enkel de gloriemomenten, maar vergeten de vele opofferingen”

“Hij huilt bij de gedachte dat hij kinderen had kunnen vermoorden”: vader van Sofian Kiyine, OHL-spe­ler die met auto in sporthal vloog, spreekt voor het eerst

Voor het eerst heeft de vader van Sofian Kiyine, de 25-jarige middenvelder van OH Leuven die vorige week met zijn wagen in een sporthal in Flémalle belandde, gereageerd. Radouane vergezelt zijn zoon dagelijks tijdens z'n herstel: “Psychologisch is hij heel erg aangeslagen”, vertelt hij aan ‘La Dernière Heure’.