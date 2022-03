Het explosieve kantje van Vincent Kompany: in Leuven viel een gentleman niet voor het eerst uit zijn rol

Buitenlands voetbal Eigenaar Roman Abramovich zet stap opzij bij Chelsea na Russische invasie in Oekraïne

Hij kiest de vlucht vooruit. Chelsea-eigenaar Roman Abramovich draagt de supervisie over zijn voetbalclub over aan de liefdadigheidsstichting achter de club. Zo hoopt hij Chelsea te vrijwaren voor imagoschade en ook in het geval de Engelse regering hem sancties op zou leggen voor zijn vermeende banden met het Kremlin en Vladimir Poetin. Op papier is Abramovich dus baas af. Vanop afstand houdt hij de touwtjes wellicht wel degelijk in handen.

27 februari