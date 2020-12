Het erg mistroostige kamertje waarin Maradona stierf, maakt deel uit van onderzoek: “Zoiets verdiende hij niet”

Na zijn operatie werd Mardona overgebracht naar een privé-vertrek in San Andres, in het noorden van Buenos Aires. Met de bedoeling daar volledig te herstellen en tot rust te komen. Maar volgens het Argentijnse Clarín voldeed de kamer niet aan de voorwaarden, al was dat deels ook uit noodzaak. Nadat haar vader een hersenoperatie op 11 november had ondergaan, was het dochter Jana die het gebouw met meerdere verdiepingen voor drie maanden afhuurde voor 13.000 euro. Er was boven een mooie slaapkamer voor Maradona in gereedheid gebracht, maar omdat ze de Argentijnse volksheld niet konden overbrengen naar die slaapkamer, pasten ze een kamer op het gelijkvloers aan.

Volledig scherm De ruimte waar Maradona zijn laatste dagen doorbracht. © rv

Die bood niet de beste omstandigheden om te rusten: een kast die dienst deed als afscheiding met de aanpalende keuken waar, volgens een bron uit het gerechtelijk onderzoek, “constant geluiden te horen waren”. Niet eens een volwaardige badkamer: Diego moest het stellen met een verplaatsbaar orthopedisch toilet. In de ruimte, voorzien als speelkamer, stond ook een inklapbaar bed, televisietoestel, een massagestoel en was er airco.

In schril contrast met de ruime slaapkamer boven, een van de in totaal zelfs vier beschikbare slaapkamers. “Waarom huurden ze geen huis met een slaap- en badkamer op de begane grond? Maradona had genoeg geld om op een comfortabele plek met huisarrest te wonen. Zoiets verdiende hij niet”, aldus de bron.

Volledig scherm Een van de slaapkamers boven. © rv

Het omheind landgoed in San Andred had ook een basketbalring die aan een boom gehecht was en een verplaatsbare goal, maar daar kon Maradona ongetwijfeld alleen maar naar staren. In een video die genomen werd door een buurman enkele dagen voor hij stierf -de laatste bewegende beelden van Maradona- is te zien hoe hij met de hulp van twee mannen aan telkens een zijde probeert te wandelen. Een derde man volgt met een rolstoel, mocht Maradona moe worden. Volgens de advocaat van een van de behandelende verpleegsters had Diego vorige week nog zijn hoofd gestoten bij een valpartij. Een check-up in het ziekenhuis volgde niet. Zijn bloeddruk zou al enkele dagen niet meer opgemeten zijn en er was niemand om hem de aanbevolen hoeveelheid ijzer toe te dienen, waardoor zijn hartslag veel te hoog was.

Volledig scherm © rv

Er wordt onderzocht of Maradona’s dood vermeden kon worden. Rechter Orlando Díaz diende al een verzoek in om de kwalificatie van de zaak te veranderen naar ‘onvrijwillige doodslag’. Zo werd het huis van zijn persoonlijke arts Leopoldo Luque zondag onderzocht. Die stelde alleen maar er uit “diepe liefde” voor Maradona alles aan gedaan te hebben zijn leven zo comfortabel mogelijk gemaakt te hebben. Luque krijgt alvast de steun van Matias Morla, een van Diego’s advocaten. “Ik begrijp dat het gerecht je woning moest onderzoeken, maar ik weet dat jij alles voor Diego gedaan hebt en hoe hard je van hem hield.” Ook de woonst en bureau van Maradona’s psychiater Agustina Cosachov werd in het kader van het onderzoek doorzocht. De dochters van Maradona, Jalma, Dana en Giannina, zouden zaterdag tijdens een verhoor vooral de schuld in de schoenen van Leopoldo Luque gelegd hebben.

Volledig scherm © rv

