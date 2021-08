Het einde van godenkind Martin Ødegaard in Madrid: “Het was één grote PR-stunt”

Buitenlands voetbalNadat hij in 2015 als 16-jarig wonderkind naar Madrid gehaald werd, verlaat Martin Ødegaard (22) het Santiago Bernabéu zes jaar later door een achterpoortje. Arsenal legt 40 miljoen euro op tafel voor de Noor, die in Madrid nooit wist door te breken. Geloofde de Koninklijke écht in hem? Of was hij - zoals Carlo Ancelotti erover denkt - niet meer dan een PR-stunt?

23 mei 2015, Santiago Bernabéu. Met nog een halfuur op de klok gaat langs de zijlijn het bord van de vierde official de hoogte in. In het rood licht het nummer 7 op, in het groen nummer 41. Een blonde jongen van 16 gooit z'n roze opwarmingstrui aan de kant en maakt zich klaar om in te vallen. Alle Real-supporters springen recht op de banken.

Het Noorse toptalent Martin Ødegaard maakt z’n debuut voor Real Madrid, dat op dat moment 5-3 voorstaat op de slotspeeldag tegen Getafe. Ødegaard komt in de plaats van Cristiano Ronaldo, die die avond al drie doelpunten achter z'n naam heeft staan en twee goals verwijderd is van het La Liga-record van Lionel Messi (50 in één seizoen). Gedurfd van toenmalig coach Carlo Ancelotti, maar qua symboliek kan het tellen: de koning van Madrid die de scepter doorgeeft aan het nieuwe wonderkind, dat met 16 jaar en 156 dagen de jongste Real-speler in La Liga ooit wordt. Een sprookje lijkt begonnen.

Zes jaar later blijft er echter weinig sprookjesachtig over van het Madrileense avontuur van Ødegaard. Na nauwelijks elf optredens voor ‘Los Blancos’ en bijna evenveel uitleenbeurten verpatst Real het toptalent aan Arsenal. Voor 40 miljoen - terwijl de Noor in januari 2015 slechts 2,8 miljoen euro kostte. Een mooie winst, maar op sportief vlak is de transfer gewoon mislukt. Waar ging het mis?

Volledig scherm Het nieuwe wonderkind Ødegaard vervangt Cristiano Ronaldo in 2015 tegen Getafe. © rv

PR-stunt van Florentino Pérez

De naam Ødegaard valt een eerste keer op 13 april 2014. Als 15-jarig broekie debuteert ie voor Strømsgodset in de hoogste klasse van Noorwegen. Ødegaard maakt meteen indruk met z'n lichtvoetigheid en vista, in mei laat hij de netten een eerste keer trillen. Scouts van Europese topclubs schrijven Martin Ødegaard met de vette viltstift in hun schriftje.

Ook Real Madrid volgt de ontwikkeling van het toptalent met een vergrootglas. Begin 2015 draait de geruchtenmolen al op volle toeren. Wanneer Cristiano Ronaldo op het gala van de Ballon d’Or begin januari een vraag over Ødegaard voor de voeten krijgt, gaat CR7 die niet uit de weg. “Hij heeft een grote toekomst voor zich, maar we moeten hem tijd geven om te leren. Ik zie veel potentieel in hem, hij heeft een goeie linkervoet.” Veelbetekenend.

Enkele weken later is het al zo ver: op 22 januari 2015 maakt de Koninklijke de komst van Martin Ødegaard wereldkundig. Al zit niet iedereen - en dan vooral coach Carlo Ancelotti - te wachten op z'n komst, zo zou later blijken. “Wanneer Florentino (Pérez, red.) een voetballer uit Noorwegen koopt, moet je dat gewoon accepteren”, vertelt de Italiaan in z’n in 2016 verschenen biografie ‘Quiet Leadership’. “De voorzitter besliste dat hij drie wedstrijden in het eerste elftal moest spelen. Al was hij de beste speler ter wereld, ik had niet om hem gevraagd. Het was één grote PR-stunt.”

Volledig scherm Ødegaard en Ancelotti op training bij Real in 2015. © rv

Ancelotti lijkt het bij het rechte eind te hebben, want Ødegaard slaagt er niet in door te breken in Bernabéu. Hoewel hij meetraint met Ronaldo en co, draaft hij in wedstrijdverband vooral voor het tweede elftal op. En zoals dat dan gaat, moet hij elders op zoek naar speelminuten. In januari 2017 vertrekt hij voor anderhalf jaar naar Heerenveen, maar die uitleenbeurt wordt geen succes. Ødegaard blijft wel in Nederland, want Vitesse is de volgende die Real weet te overtuigen om het talent tijdelijk bij hen te stallen.

In Arnhem komt de klasse van Ødegaard wél bovendrijven. De Noor zet er qua statistieken z'n beste seizoen ooit neer, maar maakt ook naast het veld indruk. “We deden met de selectie een fotoshoot in de stad”, aldus toenmalig ploegmaat Bryan Linssen in VI. “Dat duurde een uur of twee. Toen we terug waren op de club, maakte iedereen zich klaar om naar huis te gaan. We waren er wel klaar mee. En Martin? Die kleedde zich om en ging gewoon individueel trainen. Toen heb ik hem gevraagd: ‘Spoor jij wel?’ Het was werkelijk niet normaal meer. Je merkte aan alles dat hij maar één doel had: slagen bij Real Madrid.”

Dat doel heeft Ødegaard vandaag (nog) niet bereikt. Na nieuwe uitleenbeurten aan Real Sociedad en Arsenal nemen de Gunners hem nu definitief over. Uitgerekend Carlo Ancelotti - die hem in 2015 liet debuteren voor Real - hoeft hem niet meer. Aan Ødegaard om het ongelijk van de Italiaan te bewijzen.

Of blijft hij voor altijd een PR-stunt?

Volledig scherm © AFP