Het draait vierkant bij Frankrijk, over een maand tegenstander van de Rode Duivels in de Nations League

De spanning stijgt stilaan in Frankrijk. Les Bleus speelden vijf keer na mekaar gelijk - de kwalificatie voor het WK is zeker nog niet binnen. Komt erbij dat bondscoach Didier Deschamps stilaan predikt in niemandsland.

“Pas rassurant.”

Zo omschreven ze het mooi in de Franse sportkrant L’Équipe.

Niet geruststellend dus, de Franse nationale ploeg. In hun WK-kwalificatiepoule staan ze nog steeds bovenaan met 9 punten uit vijf wedstrijden. Maar eerste achtervolger Finland - de tegenstander van vanavond - heeft twee wedstrijden minder gespeeld en ‘slechts’ vier punten achterstand. Het wordt straks in Lyon met andere woorden een belangrijke match voor de Fransen.

Maar het zit niet goed bij Les Bleus.

Vijf wedstrijden zonder overwinning - het ‘record’ staat op zes (november 1972 tot mei 1973 en november 1974 tot mei 1975) -, dat valt niet goed bij de achterban.

Zaterdagavond reageerde Deschamps als volgt na het gelijkspel tegen Oekraïne. “Al die wedstrijden na mekaar spelen, is tricky. Maar ik zoek niet naar excuses.” Vorige week speelden ze ook al gelijk tegen Bosnië.

Het lijkt er op dat de Franse bondscoach een pak van zijn krediet kwijt is. De wereldtitel is al drie jaar geleden, op het EK werd zijn ploeg uitgeschakeld door Zwitserland na een ongelofelijke remonte in het slot. Volgens de Franse media is hij zijn grip op de spelers kwijt. Er is minder discipline, hij zou er minder kort op zitten. En zijn tactische aanpassingen roepen vragen op. Zijn keuzes evenzeer.

Bovendien heeft de lang verwachte terugkeer van Karim Benzema - hij werd opnieuw opgeroepen voor het EK - voorlopig nog niet het gewenste effect. Benzema-Griezmann-Mbappé... “Het is jullie die het altijd hebben over het trio”, lachte de Real Madrid-aanvaller in een interview met Téléfoot. “Het gaat er niet over of dat nu werkt of niet. Maar op het veld moet je beslissend zijn.”

In Oekraïne was Benzema invaller, hoewel Deschamps niet kon rekenen op de geblesseerde Mbappé. Vanavond wordt Benzema gewoon aan de aftrap verwacht. In zijn Lyon. “Waar alles voor mij begonnen is. Het wordt speciaal.”

Kunnen ze iedereen vanavond geruststellen? Exact een maand voor de halve finale in de Nations League tegen onze Rode Duivels.

