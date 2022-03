Het doek valt voor Beerschot: kroniek van een aangekondigde degradatie

De kiem is al vorige zomer gelegd. Beerschot speelde in de transfers onvoldoende in op de Kielse beperkingen, die al na het vertrek van Tarik Tissoudali in de winterstop van het vorige seizoen bloot kwamen te liggen. Het bestuur kwam eerst af met een Kroaat van 21, een Griek van 18, een Ghanees van 18 en een Belg van 23, en haalde daarna nog spelers met als rode draad: jong, buitenlands of onervaren. Niemand van de twaalf nieuwkomers bleek een voltreffer. De gehuurde Moisés Caicedo speelde wel een paar sterke matchen, maar was in januari alweer weg. De langdurige blessure van sterkhouder Ryan Sanusi was wel pech.