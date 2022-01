Het Deadline Day-drama van Marouane Fellaini (en vele anderen): “Ik hoorde hem vloeken aan de telefoon: ‘De bloody fax doet het niet’”

VoetbalA hard day’s night. Marouane Fellaini’s miljoenentransfer van Standard naar Everton in 2008 bevat alle ingrediënten voor dé Deadline Day-thriller. Een setting in James Bondstijl. Een turbulente vlucht in een propellervliegtuig. En een haperend faxtoestel enkele minuten voor middernacht. In afwachting van een dag vol transfersuspense vandaag nemen wij u terug in de tijd: van Londen naar Zaventem. “Je zag de paniek in hun ogen.”