“He’s back”: Kevin De Bruyne bezorgt City met “perfecte” vrije trap overwinning bij Leicester-Belgen

KDB werd logischerwijs uitgeroepen tot man van de match. “De vrije trap was perfect”, vertelde de Rode Duivel. “Je beseft dat je de bal goed hebt geraakt en dan weet je dat er een kans is als de bal over de muur gaat. “Nadien hebben we het onszelf moeilijk gemaakt. We waren een beetje moe. Op het eind veranderde het spel van Leicester. Ederson is belangrijk geweest. Vaak wordt er gesproken over zijn voetballend vermogen, maar hij is een geweldige doelman. We hebben bewezen dat we met of zonder Erling Haaland kunnen winnen.”