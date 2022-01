Herman Van Holsbeeck (67) nog zeker tot maandag in de cel in onderzoek naar fraude rond makelaar Christophe Henrotay

Dik twee jaar nadat Herman Van Holsbeeck in zijn woning in Beersel werd opgepakt in het onderzoek naar onder meer witwaspraktijken in de zaak-Henrotay was het dinsdag opnieuw prijs. De gewezen manager van paars-wit werd vandaag voorgeleid bij Brussels onderzoeksrechter Michel Claise in een dossier dat volledig losstaat van de zaak Propere Handen. Claise hield Van Holsbeeck aan. In afwachting van het verdere onderzoek rond topmakelaar Christophe Henrotay zit Van Holsbeeck vast in de gevangenis van Sint-Gillis. Maandag moet hij voor de raadkamer in Brussel verschijnen, die moet beslissen of hij naar huis mag of nog minstens een maand langer in de cel moet blijven.

In 2019 werd Van Holsbeeck in het kader van de zaak-Henrotay al verdacht van witwaspraktijken en private omkoping, onder meer bij de transfers van Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba (Newcastle) en Youri Tielemans (AS Monaco). Van Holsbeeck zou daarbij retrocommissies hebben opgestreken. Samen met Henrotay werd Van Holsbeeck toen vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mocht hij geen buitengewone financiële transacties doen en werd hem een contactverbod met de voetbalwereld opgelegd.

Van Holsbeeck werd vandaag opnieuw aangehouden in diezelfde zaak, waarin hij nu ook beschuldigd wordt van onregelmatigheden bij de overname van Anderlecht. Samen met het oude bestuur van paars-wit – dus voor de overname van Marc Coucke in 2017 – had Van Holsbeeck Henrotay een commissie van 3 miljoen euro beloofd bij de verkoop van de club. Via valse contracten zouden Henrotay en Van Holsbeeck alsnog getracht hebben twee van die drie miljoen euro aan die eerste uit te keren en zo Coucke op te lichten. De huidige voorzitter van Anderlecht betaalde in extremis vijf miljoen euro extra bovenop de 55,5 miljoen euro voor 74 procent van de aandelen. Het gerecht vermoedt dat 3 miljoen euro daarvan naar Henrotay is gegaan. Van Holsbeeck zit nu vast op verdenking van witwassen, fiscale fraude, passieve corruptie en vereniging van misdadigers.

Volledig scherm Christophe Henrotay. © BELGAIMAGE

Ook in Propere Handen

De zaak-Henrotay is niet het enige dossier waarin Van Holsbeeck in verdenking is gesteld. Hij is ook één van de 56 personen die het federaal parket straks voor de rechtbank wil brengen in Operatie Propere Handen. Volgens spijtoptant Dejan Veljkovic zou Van Holsbeeck in totaal voor 186.000 euro aan zwart geld hebben ontvangen bij vier transfers. Net als in de zaak-Henrotay wordt hij daar verdacht van valsheid in geschrifte en omkoping. “Van Holsbeeck vroeg mij 35.000 euro en beloofde in de toekomst zaken te doen”, verklaarde Veljkovic aan de speurders over de transfer van Dalibor Veselinovic in 2011, zijn eerste contact met Van Holsbeeck. De ex-manager had naast Henrotay en Veljkovic ook nauwe contacten met Mogi Bayat, jarenlang huismakelaar in Anderlecht en eveneens als spilfiguur in verdenking gesteld. Van Holsbeeck zou – zonder medeweten van het bestuur – op meerdere transfers geld hebben gekregen van Bayat.

Van Holsbeeck, die als manager tussen 2003 en 2018 maar liefst acht landstitels pakte met Anderlecht, wordt door diezelfde Veljkovic ook nog eens beschuldigd van matchfixing, hij zou via scheidsrechter Delferière de wedstrijd Club Brugge - Anderlecht in 2017 hebben proberen te beïnvloeden.

Lees ook.

VIDEO: Van Holsbeeck wordt ook vervolgd in de zaak-Propere Handen, bekijk hier waarover dat gaat:

Volledig scherm © Photo News