“Hemeltergend, het gebrek aan scherpte bij Anderlecht: onze chef voetbal zag hoe alle Belgische clubs sneuvelden

Enkele maanden geleden nog in het nieuws na co­ming-out, nu last Jankto pauze in om “persoon­lij­ke redenen”

Jakub Jankto (27) komt dit seizoen niet meer in actie voor zijn club Sparta Praag. De Tsjechische international, die eerder dit jaar bekendmaakte dat hij homoseksueel is, last na een lastige periode een pauze in.