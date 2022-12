Hemelsblauwe kerstman Kevin De Bruyne verrast kinderen en spreekt voor het eerst over het WK in Qatar: “Natuurlijk was het een ontgoocheling”

VoetbalMet Erling Haaland en Riyad Mahrez lachend bij een hemelsblauw kerstpak: Kevin De Bruyne zoals u hem zelden ziet. De 31-jarige Rode Duivel ging voor het goede doel geschenken uitdelen aan kinderen van een ziekenhuis in Manchester. De Bruyne sprak ook over de WK-teleurstelling met de Rode Duivels. “Het is uiteraard een ontgoocheling geweest.”

Wat Jan Vertonghen deed in het UZ Antwerpen, deed Kevin De Bruyne voor de kinderen van het Royal Manchester Children’s Hospital. De middenvelder deed er in een hemelsblauw kerstpak nog een schepje bovenop. Samen met ploegmaats Cole Palmer, Riyad Mahrez en Erling Haaland deelde hij 1.600 cadeautjes verdeeld over 400 pakketten uit aan kinderen.

Het was de eerste keer dat De Bruyne en co iets dergelijks voor het goede doel konden doen sinds de coronapandemie. In het kader van ‘A Time for Giving’-campagne schonk City ook nog 217.000 euro weg, volgens de sociale mediakanalen van de club het equivalent van 76.000 uur aan vrijwilligerswerk rond zieke jongeren in ziekenhuizen.

Volledig scherm © BELGA

WK-teleurstelling

Morgen mogen De Bruyne en co zich trouwens weer in hun gebruikelijke hemelsblauwe shirts hijsen. Dan is het weer ‘werkendag’, want Manchester City kijkt de mannen van Jürgen Klopp bij Liverpool in de ogen voor de vierde ronde van de Carabao Cup. De Bruyne wil er de teleurstelling van het WK met de Rode Duivels wegvoetballen, zo vertelt hij bij ‘The Daily Mail’.

“Het was uiteraard een teleurstellende WK-campagne voor ons”, aldus De Bruyne. “De grote toernooien van de voorbije jaren waren behoorlijk succesvol, helaas was dit nu niet het geval. Ik ben nu terug bij Manchester City en ik wil me erop concentreren om de sterke eerste helft van het seizoen met de club verder te zetten. Op die manier moeten we kunnen meedoen in de strijd om de grote trofeeën aan het eind van het seizoen.”

View this post on Instagram A post shared by Manchester City (@mancity) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Contractverlenging Guardiola

Dat Pep Guardiola tijdens het WK zijn contract bij Manchester City verlengde met twee jaar helpt in de ogen van KDB. “Het was leuk om dat te vernemen, ook al zat ik op dat moment met de Rode Duivels op het WK in Qatar. Pep heeft zoveel voor deze club gedaan en zal dat ook blijven doen. De groep wil elke wedstrijd en elke competitie winnen, zijn impact daarop is enorm.”

Hoe kijkt De Bruyne tot slot naar de start van het tweede deel van het seizoen? “Het is aanpassen”, zegt hij. “Toen ik terug op training kwam vorige week waren nog niet alle ploegmaats aanwezig. In die zin heeft het WK voor een wat vreemde situatie gezorgd. Fysiek en mentaal is het een uitdaging, maar we zullen klaar zijn voor het tweede deel van het seizoen.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters