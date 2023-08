Hein Vanhaezebrouck over roteren tegen Pogon en transferperikelen: “Misschien blijven Orban én Cuypers wel”

LIVE (op VTM2, 21u). Naast De Bruyne mist City nog Dias en Bernardo Silva in Europese Supercup tegen Sevilla

Manchester City en FC Sevilla bekampen elkaar in Piraeus om de Europese Supercup. De winnaars van respectievelijk de Champions League en de Europa League kijken elkaar in Griekenland in de ogen zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne. Wie pakt de eerste Europese prijs van het seizoen? Volg de aanloop en de match zelf live op deze pagina. Man City-Sevilla is bovendien ook te zien op VTM2 vanaf 20.30u.