“Heel triest en ongemakkelijk om naar te kijken”: uitgefloten Harry Maguire nu ook bij Engeland de gebeten hond

Nations LeagueNog wat zwaarder onder vuur. Harry Maguire speelde gisteravond op Wembley zijn 48ste interland, maar in Engeland beginnen media en fans zich steeds luider af te vragen of hij straks op het WK wel zijn 50ste interland moet spelen. De 29-jarige verdediger van Manchester United, door Ten Hag bij Man United al naar de bank verwezen, ging in de fout bij de eerste twee goals van Duitsland. De Engelsen maakten die achterstand helemaal goed (3-2), om Duitsland finaal nog zien gelijk te maken: 3-3.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maguire begon het seizoen nog als aanvoerder van Manchester United, maar raakte onder Erik ten Hag al snel zijn basisplaats kwijt na zijn zwakke optredens tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0). Met Raphaël Varane en Lisandro Martínez als centraal duo won United vervolgens vier keer op rij, maar toch speelde Maguire deze week twee keer 90 minuten tegen Italië (1-0 nederlaag) en Duitsland.

Maguire kreeg van de Daily Mail een 4 voor zijn optreden tegen Duitsland. “Er klonk al luid boe-geroep toen zijn naam werd omgeroepen voor de wedstrijd en tijdens de match werd het er niet beter op. Ging twee keer in de fout bij de eerste tegengoal en gaf de bal weg bij de 0-2. Het was ongemakkelijk om naar te kijken.”

Volledig scherm © REUTERS

The Guardian plaatst ook zijn vraagtekens bij de basisplaatsen van Maguire, twee maanden voor de start van het WK. “Wanneer zijn waarschuwingen geen waarschuwingen meer, maar gewoon signalen dat het tijd is voor verandering?” vroeg verslaggever Barney Ronay zich op Wembley af nadat Maguire in minuut 52 eerst balverlies leed bij het uitvoetballen en vervolgens een onhandige penaltyfout beging op de snelle Jamal Musiala. Gündogan zette de strafschop om voor de 0-1.

Volledig scherm © AFP

Ook bij The Athletic was de kritiek niet mals. “De Engelse bondscoach moet de enige persoon zijn die verrast is dat Harry Maguire speelt zoals de Harry Maguire die we de afgelopen twaalf maanden hebben gezien. Heel triest om te zien hoe zijn zelfvertrouwen is gedaald. Kan niet langer een logische starter meer zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bondscoach Gareth Southgate, die zelf ook flinke kritiek kreeg door de Nations League af te sluiten met slechts drie punten uit zes duels, nam zijn speler in bescherming. “Ik weet dat iedereen zich weer op Harry zal richten, maar er waren ook zeer goeie momenten van Harry tijdens de twee wedstrijden. Natuurlijk is zijn situatie niet ideaal, met zijn statuut van bankzitter bij United. Als hij ook de komende weken niet speelt, wordt het een moeilijk verhaal. Zeker omdat hij een belangrijke speler voor ons is. Zowel in de luchtduels als in het uitvoetballen, net zoals John Stones. Omdat we niet echt over een regisseur op het middenveld beschikken, komt er veel druk op onze centrale verdedigers te liggen. Maar net in dat uitverdedigen zijn ze beiden top.”

Volledig scherm Southgate neemt Maguire in bescherming. © Action Images via Reuters

Luke Shaw ook in de basis

Linksback Luke Shaw (27) is bij United zijn basisplek kwijt aan de Nederlander Tyrell Malacia, maar ook hij stond in de basis bij Engeland. Shaw scoorde en gaf een prachtige pass op Raheem Sterling. “Moet ik niet voor Luke Shaw kiezen omdat hij niet genoeg speelt bij zijn club of kiezen we voor een speler die kan doen wat je vanavond hebt gezien?”, vroeg Southgate na de wedstrijd aan de Engelse pers. “Dat zal altijd tot discussie leiden, maar ik denk dat we op dit moment onze beste en meest ervaren spelers moeten opstellen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel Engelse fans zijn ook klaar met de tactiek van Southgate, die naast zijn vijf verdedigers bijna altijd nog twee controlerende middenvelders opstelt. Dat laat ruimte voor slechts drie aanvallend ingestelde spelers. Op het WK 2018 (halve finale verloren van Kroatië) en het EK van vorig jaar (finale na strafschoppen verloren van Italië) leverde dat nog wel succes op, maar in deze Nations League duidelijk niet met drie punten en tien tegengoals.

Quote Ik moet accepteren dat er enorm veel kritiek was, is en nog zal zijn rond mijn individue­le en tactische keuzes. Gareth Southgate

“Ik denk niet dat het systeem verantwoordelijk was voor de tegengoals, maar individuele fouten. Mensen zullen hun mening hebben, maar ik denk dat dit de beste manier voor ons is”, zei Southgate. “Ik moet accepteren dat er enorm veel kritiek was, is en nog zal zijn rond mijn individuele en tactische keuzes. Maar als ik slap ga zijn en verander van gedachten geeft ons dat geen grotere kans om te winnen. Dan zou het zinloos zijn dat ik deze baan heb.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS