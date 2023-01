Hector Bellerin geeft collega’s veeg uit de pan: “Voetballers zouden meer belastingen moeten betalen”

VoetbalHector Bellerin moet met een kleine 5.000 euro netto per week bij de kleinverdieners van FC Barcelona zitten. Het kan de Spanjaard weinig schelen, want hij ziet het grotere plaatje. “Ik heb het geluk dat ik in een financieel comfortabele situatie zit. Sommige collega’s denken er anders over, maar voetballers zouden in mijn ogen meer moeten bijdragen aan de maatschappij.”

In zijn beste dagen was-ie razendsnel bij Arsenal, tegenwoordig voetbalt Hector Bellerin voor Barcelona aan een eerder bescheiden contract voor een speler van zijn kaliber. Daar zijn geen taboes rond voor de 27-jarige rechtsachter, die in gesprek met de Catalaanse krant ‘Ara’ meteen zijn loon openbaar maakte. “Ik heb bij Barcelona getekend voor 500.000 euro per jaar.”

Bellerin heeft een verbintenis voor één seizoen en komt met zijn 500.000 euro per jaar uit op een weekloon van ongeveer 9.600 euro. Klein bier vergeleken met de 340.000 euro per week van Roberto Lewandowski. Bellerin maalt er niet om. “Als mens heb je minder nodig dan je denkt. Ik leef vrij normaal. Mijn prioriteiten in het leven liggen ook niet bij het financiële aspect.”

Van die 9.600 euro per week moet Bellerin in Spanje tussen de 47 en 50 procent afdragen in de vorm van belastingen aan de staat. Grootverdieners bij de Rode Duivels betalen belastingen in het land waar ze voetballen. In Engeland is dat 47 procent, in Italië 43 procent. Courtois en Hazard moeten dus niets aan de Belgische staat, wel aan de Spaanse. Net als Bellerin dus, die wekelijks nog een kleine 5.000 euro netto overhoudt.

Volledig scherm © ANP / EPA

“Ik vind dat we als voetballers gerust nog wat meer belastingen mogen betalen”, vult hij verder aan. “We zijn gepriviligeerd tegenover de rest van de samenleving. Ik heb het geluk dat ik al jaren op hoog niveau voetbal en zo in een financieel comfortabele situatie zit. Daardoor kan ik doen wat ik wil, maar ik kom uit een gezin waar aan het eind van sommige maanden hemel en aarde werd bewogen om brood op de plank te krijgen.”

“Als voetballers hebben we allemaal hard gewerkt en opofferingen gemaakt, maar we mogen niet vergeten wat we daar voor in de plaats hebben en waar we vandaan komen. Ik vind dat we het daarom verplicht zijn om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij”, aldus Bellerin. De Spanjaard met nektapijt sprak zich daarmee overigens niet voor het eerst uit over maatschappelijke problemen.

“Iedereen wil altijd maar meer verdienen. Met wat ik opstrijk, vind ik dat ik niet alleen aan het mileu, maar ook aan de samenlevingmoet denken. Ik zie helaas veel collega’s die daar anders over denken. Wij, voetballers, staan steeds verder uit de wereld. We leven in een bubbel. We zijn geen échte mensen meer, de afstand met de wereld van de fans wordt steeds groter. Eén auto is niet genoeg, het moeten er tien zijn en daar houd ik niet van.”

Volledig scherm © Photo News