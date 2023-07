“Heb je gekregen wat je wilde?”: Tottenham-coach woedend nadat Duitse journalist met Bayern-shirt van Kane op de proppen komt

Julien De Sart, nieuwe patron op het Gentse middenveld: “Vadis zei: ‘nu is het aan u om het met Sven te regelen’”

Vrijdagavond 7 juli, iets over de klok van acht. Julien De Sart (28) gaat er fors in bij een speler van het Zeeuwse Elftal die net ervoor ongestraft Malick Fofana stevig onderuit had getackeld. Hij staat op, bijt de scheids toe dat hij dan ook geen geel verdient en wandelt weg. In de tribune kirt Gunther Schepens - sportief raadgever en CEO Jong AA Gent - van plezier: “JDS, JDS!” Het is duidelijk, le nouveau patron est arrivé. “Ik voel me vereerd.”