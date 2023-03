Hattrickheld Gift Orban Speler van de Week in Conference League, spits laat matchbal signeren door Gent-ploegmaats: “Weer drie goals. Ben je gek?”

Wát een stunt: Slimani en Verbruggen grote helden van Anderlecht, dat wint in Villarreal en ook in kwartfina­le Conference League zit

Geen twee zonder drie. Anderlecht zorgde voor het mirakel tegen Villarreal. Paars-wit zag in af in La Cerámica. Maar kon rekenen op een verbluffende Verbruggen en een dodelijke Islam Slimani om z’n plaats bij de laatste 8 in de Conference League af te dwingen.