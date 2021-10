Hattrick voor Ronaldo, maar Union-doelman Moris houdt hem van wereldgoal

Een avondje uit de oude doos voor Cristiano Ronaldo. De Portugees lukte tegen het arme Luxemburg een hattrick. Binnen het kwartier had hij de wedstrijd beslist met twee penaltygoals, vijf minuten voor tijd lukte hij een derde treffer. 't Was de 10de hattrick uit zijn carrière voor Portugal. Uiteindelijk werd het 5-0, ook Bruno Fernandes en Joao Palhinha scoorden. In doel bij Luxemburg stond ene Anthony Moris. De doelman van Union kreeg er dus vijf om zijn oren, maar liet zich ook in positieve zin opmerken. Met een fabelachtige reflex hield hij Ronaldo van een vierde treffer. De Portugees mikte een omhaal staalhard net onder de dwarsligger. Een wereldgoal had het geweest, ware daar niet nog nét het handje van Moris.

De goals van Ronaldo:

Denemarken zeker van WK-deelname, Engeland slechts gelijk tegen Hongarije

De teerling is geworpen in groep F: door een 1-0-zege van Denemarken in het Parken Stadium tegen Oostenrijk heeft het team van bondscoach Kasper Hjulmand z’n ticket voor het WK beet. Na 53 minuten scoorde ex-Genk-speler Joakim Mæhle de winning goal. Denemarken legde tot dusver als enige een foutloos parcours af in de WK-voorronde. * Zweden sprong in groep B over Spanje naar de leidersplaats na een 2-0-zege tegen Griekenland. Forsberg en Isak scoorden na rust. * Zwitserland nestelt zich in groep C naast Italië aan de leiding. Litouwen werd ingeblikt met 4-0, na twee goals van Embolo, eentje van Steffen en Gavranovic. * De Hongaarse supporters solliciteerden gisteren naar een nieuwe sanctie voor hun land door op de tribunes van Wembley met elkaar op de vuist te gaan. Tijdens de heenmatch op 2 september in de Puskas Arena gingen ze al stevig over de schreef door de Engelse spelers racistische beledigingen naar het hoofd te slingeren. Resultaat: boete van 186.000 euro en twee interlands achter gesloten deuren. Op het terrein domineerden de Three Lions maar ze bleven toch op 1-1 steken. Sallai scoorde op strafschop, Stones herstelde het evenwicht.