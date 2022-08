Hans Vanaken over “pijnlijke situatie” van Vormer en penaltymissers: "De volgende neem ik gewoon weer”

Opluchting bij Club Brugge zondagavond - al had 0-3 ook 0-4 kunnen zijn. Hans Vanaken miste eerst een strafschop die bij een herkansing door Lang alsnog werd binnengestapt… om vervolgens ook nog een tweede te missen: “Kijk, ik weet op voorhand waar ik ga trappen en verander niet meer. Ik kijk niet meer naar de doelman. Als hij dan de goeie hoek kiest… Gelukkig stond het 0-3 - zo belangrijk was het niet. Of ik de volgende zal nemen? Jawel, die neem ik gewoon weer. Ik heb er al veel gemaakt, hé. Als ik de eerste mis, en hij moet hernomen worden, dan laat ik iemand anders. Erna dacht ik: ‘gewoon nog eens trappen’.”

Ook voor Vanaken was de zege deugddoend, hij die na de uitnederlaag in Eupen scherp reageerde: “Je weet bij Club Brugge dat twee keer niet winnen druk met zich meebrengt. Het is dan bijna van moeten. Als groep hebben we de perfecte reactie getoond. Voor sommigen was deze druk nieuw, maar niet voor mij en andere jongens.”

Vanaken zag hoe zijn kompaan Ruud Vormer nu ook al de selectie niet meer haalde: “Misschien hoor ik hem straks. Wij als spelers kunnen daar weinig aan doen of over zeggen. Dat is tussen hem en Club. Voor hem is het een hele vervelende, pijnlijke situatie. Hij heeft zeven à acht jaar alles gegeven voor de club. Op dit moment lukt het op de één of andere manier niet. Wat er is of wat er speelt, dat weet ik niet.”

