Haaland, Van Nistelrooy, Salah... 9 wereldsterren die bijna voor een prikje in België speelden: “Mits meer durf, hadden wij in het spoor van Ajax kunnen blijven”

Rode Duivels LIVE RODE DUIVELS. Roberto Martínez zal wissels doorvoeren tegen Polen, maar niet al te veel: “Mignolet start, Trossard twijfelach­tig”

De Rode Duivels zijn in Polen voor hun vierde duel in de Nations League. Morgen om 20u45 staan ze in een uitverkocht stadion voor de ploeg waar ze vorige week nog 6-1 van wonnen in het Koning Boudewijnstadion. Alle ontwikkelingen, nieuws en persconferenties in aanloop naar de match kan u op de voet volgen in onderstaande liveblog.

