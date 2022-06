Haaland bij Club Brugge, Salah naar Lierse en nog straffer: deze wereldsterren liepen bijna rond op Belgische velden

Voetbal Football Talk. Spelregel­com­mis­sie maakt regel van vijf wissels permanent - Bölöni topkandi­daat om nieuwe coach van Metz te worden

De uitbreiding van drie naar vijf wissels in het internationale voetbal wordt definitief verankerd in de reglementen. De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de regels in het voetbal, keurde de wijziging maandag op een algemene vergadering in het Qatarese Doha goed.

14:43