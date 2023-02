Guardiola komt met duidelijkheid rond niet-selectie De Bruyne: “Kevin is ziek”

Buitenlands voetbal Mooi moment: Ajax-spe­ler trekt shirt over hoofd om overleden landgenoot Atsu te eren, scheids­rech­ter geeft geen kaart maar schouder­klop­je

Hartverwarmend moment in de Eredivisie, gisteren. Ajax-speler Mohammed Kudus scoorde tegen Sparta Rotterdam een knappe vrije trap, waarna hij zijn shirt over zijn hoofd trok om zijn overleden landgenoot Christian Atsu te eren. Normaal gezien goed voor een geel karton, maar scheidsrechter Pol van Boekel hield zijn kaarten op zak en gaf Kudus een schouderklopje in de plaats.