Guardiola duidelijk over ambities van De Bruyne en co: “We willen naar de finale en we willen die winnen”

Buitenlands voetbal Officieel: Erik ten Hag volgend seizoen coach van Manchester United

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel: huidig Ajax-coachErik ten Hag (52) wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Manchester United. Dat maakten beide clubs zopas bekend. Ten Hag heeft voor drie seizoenen getekend op Old Trafford, met een optie voor nog een jaar.

21 april