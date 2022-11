Groepswinnaar Union ziet ongeslagen reeks in Europa League eindigen tegen uitgekookt Union Berlin, Geraerts: “Het doet pijn”

Met een 13 op 15 en groepswinst al in de achterzak kon Karel Geraerts er makkelijk voor kiezen om te roteren, maar dat deed hij bewust niet. Een overwinning betekende namelijk dat de Brusselaars het tweede beste Belgische resultaat ooit in een groepsfase, 16 op 18, wisten neer te zetten. Union Berlin kon Braga nog over zich zien wippen naar de tweede plaats, die recht geeft op overwinteren in de Europa League. Genoeg inzet dus voor beide ploegen om er een gezellige avond van te maken in het King Power at Den Dreef stadion.

Geraerts gaf Nilsson - dé held in Braga met twee late en belangrijke goals - nog eens vanaf het eerste fluitsignaal zijn kans. Boniface verhuisde naar de bank. Daar nam ook Van der Heyden plaats. De verdediger stond op één gele kaart van schorsing en werd vervangen door Sykes.

Een regenbui net voor de aftrap zorgde dat de grasmat er ideaal bijlag en ook de sfeer in de tribunes zat dankzij opwarmertjes ‘Vamos a la playa’ en ‘C’est l’union qui sourit’ meteen goed. Je moet de Unionisten namelijk niet leren om er een feest van te maken. Dat feest kreeg meteen een serieuze opdoffer te verwerken. Union Berlin opende al na zes minuten de score. Becker lepelde de bal over Burgess en Michel gaf Moris het nakijken.

Union had moeite om de controle over te nemen. Vlak voor het kwartier klom Doekhi het hoogst na een hoekschop. Zijn kopbal belandde op het dak van het doel. De reactie van de thuisploeg kwam er enkele minuten later. Kandouss kon net niet bij een scherp aangesneden hoekschop van Lynen. Halverwege de eerste helft vond Teuma zijn moment. Na een mooie infiltratie eindigde zijn voorzet/schot in de handen van doelman Ronnow. Nilsson had goed naar zijn aanvoerder gekeken en besloot ook eens op pad te gaan. Zijn knal werd afgeblokt.

Nieuwkoop stuurde vijf minuten voor de rust Vanzeir het straatje in. Trimmel besloot aan de noodrem te trekken, maar scheidsrechter Treimanis zag er geen fout in. Meteen nadien kreeg Adingra een dot van een kans. Zijn afwerking lag in lijn met zijn hele eerste helft: povertjes. Ronnow stopte en er was ook gevlagd voor buitenspel.

Twee nieuwe gezichten na de pauze. Bij de bezoekers werd doelman Ronnow verrassend vervangen door Grill en bij Union kwam Boniface erin voor de verdienstelijke Nilsson. Ook een verrassing op de tribunes. Enkele supporters van Union Berlin waren het aan het begin van de tweede helft toch in het stadion geraakt. Vreemd, want de UEFA liet na wangedrag van Union Berlin in Malmö geen bezoekers toe in Leuven.

Op het veld stak de thuisploeg na de pauze het eerst haar neus aan het venster. Vanzeir bracht goed voor en aan de tweede paal kon Nieuwkoop vol uithalen. Grill was meteen bij de pinken. Aan de overkant stond Moris pal op een poging van de doorgebroken Becker.

Met Eckert, El Azzouzi en later nog Lapoussin en Rodriguez bracht Geraerts vier frisse krachten. Tussendoor werden de fans van Union Berlin nog uit het stadion gehaald. Buiten een spannende slotfase en enkele gele kaarten misten zij echter niets meer. Een kleine domper op het tot dusver geweldige Europese parcours van Union, maar dan zijn we wel heel streng. Wat de manschappen van Geraerts al hebben laten zien, was buitengewoon. ‘Hissez haut les drapeaux’ en vanaf maart graag meer van dit!

Geraerts: “Voelt zuur aan”

“Het ontbrak ons aan precisie in de passing en in de techniek”, reageert Karel Geraerts. “We mogen niet vergeten dat we tegen een hele goede ploeg, de leider in de Bundesliga, speelden en dat ze ons niet hebben weggespeeld. Zij scoorden op het juiste moment en wij vonden niet het juiste tempo om een doelpunt te maken. Al hadden we in de slotfase wel nog kunnen gelijkmaken.”

“We hadden veel balbezit, maar jammer genoeg deden we daar te weinig mee. Misschien misten we wel die vijf procent omdat het niet nodig was om te winnen. Toch hebben we veel kwaliteit laten zien. We hebben onze plaats in de poule en dat is de eerste plaats.”

“Het voelt vanavond wel heel zuur aan om de poulefase niet ongeslagen te eindigen. Ik vraag altijd om elke wedstrijd te willen winnen. Een mooi duel niet winnen, doet pijn. Ik ben een geboren winnaar. We hebben de smaak van het winnen te pakken en dat geef je niet graag weg. Ik ben uiteraard op dit moment ontgoocheld. Ongetwijfeld gaat morgen het besef komen dat we trots en fier mogen zijn op die 13 op 18. We hebben geen enkel punt gestolen van die dertien. Het is gewoon heel goed. We kijken enorm hard uit naar de volgende wedstrijden in maart.”

“We sluiten voor enkele maanden onze Europese campagne af. Het is goed dat we ons nu moeten en kunnen concentreren op de Belgische competitie en de Beker van België. Er resteren ons nog drie wedstrijden in de komende weken om mooie dingen te laten zien”, besluit Geraerts.

