Groei meisjesvoetbal stagneert door corona, maar Tessa Wullaert helpt een handje

Voetbal21.000 in 2011 en nu meer dan 41.000 vrouwen en meisjes zijn lid van de Belgische Voetbalbond. Dat betekent bijna een verdubbeling in 10 jaar. Door corona is er recent echter nog amper groei. Maar dat doet niks met de ambitie. De bond wil nog eens verdubbelen en naar 80.000 vrouwelijke leden in 2025. Gelukkig zorgt hier en daar een geslaagd voetbalkamp voor piepjong bloed. Wij gingen kijken met Tessa Wullaert in Zwevegem.

Noch donder, noch bliksem of hagel jagen de jonge Maud, Maité, Hayley en co naar huis. De sessie die we bezoeken is al het vierde geslaagde voetbalkamp van vijf in Zwevegem. In Brakel zijn er ook vijf. In maart komt er nog een serie.

#GRLPWR met Tessa Wullaert staat op het programma. Al jaren heeft de drievoudige Gouden Schoen bij de vrouwen een tattoo op haar linkervoet. ‘Girlpower’, maar dan zonder de drie klinkers, is haar handelsmerk, te vinden op zowat alle sociale media. Nu ook in de praktijk omgezet.

“Met deze kampen bereiken we een tachtigtal meisjes van 8 tot 12", vertelt de bekendste Red ­Flame. “De stages in maart zullen helemaal volzet zijn.”

De prijs per kamp, en dat zijn dus telkens vijf sessies, bedraagt 95 euro. “Dat is inclusief shirt, broekje en kousen. Ze zijn verzekerd en krijgen ook een mondmasker”, maakt Wullaert nog wat reclame.

#TheWorldAtOurFeet

Rekruteren bij de allerjongsten is lastig. Niet alle meisjes hebben als eerste reflex dat ze de nieuwe Cayman, De Caigny of Wullaert willen worden. Turnen, tennissen en dansen liggen meer voor de hand. Er zijn ook niet overal meisjesploegen. En samen met de jongens voetballen vinden ze niet allemaal even aangenaam.

Toch zijn de groeicijfers van de afgelopen tien jaar goed. De verdubbeling van 21.000 leden naar 41.000 gaat samen met de toename van de wereldwijde populariteit van vrouwenvoetbal en de onbolstering van de Red Flames.

Sinds dit jaar zijn er ook initiatieven om de Belgische competitie – de Super League – bekend te maken bij een groot publiek. Bij de voetbalbond lanceerden ze in de zomer van 2019 een plan. Via ‘The World At Our Feet’ moeten de Flames top 8 in de wereld worden. Het tweede doel is: 80.000 vrouwen en meisjes die voetballen.

De voetbalbond geeft zichzelf de tijd tot 2024. Momenteel hebben we 41.275 voetbalvrouwen en -meisjes. Het opzet is dus nog eens een verdubbeling.

Onze voetbalbond haalt het ambitieuze cijfer zonder twijfel in Nederland. Daar hebben ze 162.471 vrouwelijke leden bij de KNVB. Rekening houdend met het verschil in bevolkingsaantal zijn er drie keer meer Nederlandse vrouwen en meisjes die lid zijn van de bond. Verdubbelen is dus niet zo gek bekeken. Nederland is Europees kampioen en vicewereldkampioen. Logisch dat de ambitie van de Red Flames ook aangewakkerd wordt.

Geen hosanna

Voor ‘The World At Our Feet’ injecteerde de voetbalbond 3 miljoen euro in de Flames en vooral in de rekrutering. Dat geld werd en wordt helemaal besteed tijdens vorig en dit seizoen. De pandemie zorgt wel voor een flinke deuk in de plannen.

Katrien Jans (Women’s Football Manager): “We hebben niets uitgesteld. Sommige zaken staan klaar, maar echt starten kunnen we niet. Bij de nationale jeugdteams is er videoanalyse, een voedingsspecialist, mental coaching en het monitoren via gps van de fysieke inspanningen voorzien. Voorlopig kunnen we dat nog niet gebruiken.”

De recente groei van het aantal speelsters is beduidend minder dan de jaren ervoor. “Door corona hebben we een jaar stilgestaan”, verklaart Jans. “Ik verwacht dat de impact op 2020-’21 nog groter zal zijn. Maar de ambitie blijft.”

Het maakt initiatieven à la #GRLPWR nog interessanter. Het initiatief van Wullaert en andere speelsters helpt de voetbalbond ook vooruit. Met kleine beetjes naar de 80.000.

