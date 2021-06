Grieken spelen niet langer ultradefensief onder Nederlandse bondscoach: Van 't Schip stuurt Het Piratenschip vooruit

Het is een tijdje geleden dat de Griekse voetbalfan nog eens de sirtaki kon dansen. Griekenland mist nu al voor de derde keer op rij een groot toernooi. Na het EK 2016 in Frankrijk, het WK 2018 in Rusland zijn ze er ook nu weer niet bij op Euro 2020. Gesneuveld in hun kwalificatiepoule achter Italië en godbetert Finland, straks tegenstander van de Duivels op het EK. Een blamage voor het land dat in 2004 nog fier met de beker stond te zwaaien.

Hollandse school

Maar er is licht aan het einde van de horizon voor ‘Het Piratenschip’, zoals de bijnaam van het Griekse nationale elftal luidt. Met dank aan hun nieuwe kapitein - o ironie - John van ‘t Schip. In dienst bij de Grieken sinds eind juli 2019. Een gewaagde keuze van de Grieken die met Van ‘t Schip komaf wilden maken met hun ultradefensieve manier van spelen. Van ‘t Schip is een kind van de Hollandse school en de Ajax-filosofie. Griekenland voetbalt onder Van ‘t Schip aanvallender en vanuit balbezit, de grote omwenteling kent wisselend succes. Van ‘t Schip slaagde er niet in om Griekenland naar het EK te loodsen en ook in de Nations League blijven de Grieken voorlopig plakken in Divisie C. Maar anderzijds zijn ze wel al acht interlands op rij ongeslagen met een 1-1-gelijkspel tegen Spanje in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd als mooiste uitschieter. “We proberen in elk geval aanvallender te voetballen”, zei Van ‘t Schip, die in 1988 zelf Europees kampioen werd met Nederland, op zijn persconferentie. “Dat proces zijn we bijna twee jaar geleden begonnen en daar willen we een vervolg aan geven. Dat is niet zo gemakkelijk omdat Griekenland een traditie heeft om vanuit een verdedigende stelling te voetballen, zo zijn ze in 2004 ook Europees kampioen geworden. Maar het voetbal vraagt tegenwoordig ook andere dingen en de balans daarin is heel belangrijk. Je moet niet alleen goed kunnen verdedigen, je moet ook kunnen aanvallen vanuit balbezit en niet enkel op de counter.”