Grensrechter die elleboogstoot gaf aan Liverpool-verdediger Andy Robertson gaat vrijuit

“Er werd ons een strafschop ontnomen”: Saelemae­kers en AC Milan krijgen geen penalty, waarna poppen aan het dansen gaan

Terwijl de Napolitaanse journalisten niet te spreken zijn over het optreden van scheidsrechter Istvan Kovacs in Milan-Napoli, klinkt er ook gemor uit het Milanese kamp. En dan vooral over een fase in het absolute slot, waarbij Alexis Saelemaekers een penalty claimt en het uiteindelijk aan de stok krijgt met Amir Rrahmani. “Er werd ons een strafschop ontnomen”, is de mening van Milan-kapitein Davide Calabria.