Grensoverschrijdend gedrag in het voetbal? Binnen 24 uur gratis naar psycholoog

TV ‘Dahmer’ op Netflix verslonden? Dan zijn deze titels als volgende aan de beurt

‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ wordt gruwelijk goed bekeken op Netflix. De controversiële tiendelige reeks over de Amerikaanse lustmoordenaar/kannibaal die tussen 1978 en 1991 zeventien jongens en jonge mannen om het leven bracht, kende volgens de streamingzender het beste debuut ooit én krijgt deze week een toemaatje in de vorm van een driedelige docu. Dat true crime vermengd met tv-drama massaal veel belangstelling lokt, is een fenomeen waar veel verdeeldheid rond bestaat. Maar indien het primitieve, instinctieve deel van uw psyche hongerig blijft naar meer, dan zijn er genoeg seriemoordenaarverhalen om de rest van het jaar mee op te vullen.

5 oktober