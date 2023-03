Gouden geste: Lionel Messi geeft Argentijnse WK-ploegmaats en stafleden uniek aandenken

Racing Genk is Tolu Arokodare enkele weken kwijt door scheur in meniscus

Racing Genk moet het voorlopig zonder Tolu Arokodare stellen. De Nigeriaan blesseerde zich zaterdag, vroeg in de thuismatch tegen Oostende (3-0), aan de knie en onderging vandaag een MRI-scan. Het verdict: een scheur in de meniscus. Tolu wordt deze week geopereerd en zal enkele weken out zijn. De competitieleider nam de 22-jarige spits op de slotdag van de wintermercato over van het Franse Amiens. Hij scoorde meteen in zijn debuutmatch tegen AA Gent. Door de blessure van Tolu zal Ally Samatta de komende wedstrijden gaan postvatten in de spits.