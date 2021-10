GOLDEN BOYS. Kevin Franck werd door Real Madrid als toptalent binnengehaald (en vergoed), maar kwam er niet aan de bak: “Ik was wanhopig, totáál de weg kwijt”

Golden BoysHij trapte een balletje met Zinédine Zidane. En de échte Ronaldo, de Braziliaan. Maar doorbreken bij Real Madrid was mission impossible voor Kevin Franck (39). 72.000 euro verdiende hij in zijn derde jaar in de Spaanse hoofdstad. “Maar er is niets erger dan elke dag de longen uit je lijf te lopen, om dan télkens op het selectiebord te zien dat je er natuurlijk weer niet bij bent.” Hij belandde uiteindelijk bij clubs als Denderleeuw en Eendracht Aalst. In het hoofd van Kevin Franck, mijmerend over wat had kunnen zijn.