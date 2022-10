Goede zaak voor de Belgische coëfficiënt: we lopen wat uit op Oostenrijk en komen dichter bij Schotland

Een rechtstreeks ticket in de CL-groepsfase voor 2024: dàt is de inzet van alle Belgische clubs in Europa. Om in dat collectieve doel te slagen moet België in de top tien staan van de UEFA-landenranking, gebaseerd op het prestatiegemiddelde van de in Europa spelende clubs over de laatste vijf seizoenen.

België tuimelde uit die top tien na een magere Europese oogst vorig seizoen en het wegvallen van de coëfficiëntiepunten van een sterk 2016-2017. Daardoor zal de kampioen van dit seizoen volgend jaar eerst voorbij de CL-play-offs moeten. Maar na de eerste drie speeldagen in de Champions League, Europa League en de Conference League ziet het er weer gunstig uit voor 2024. Anderlecht en AA Gent verloren dan wel, dankzij Club Brugge en Union is de oogst van deze week prima. In totaal kwamen er 0.8 punten bij. België heeft 34.000 punten een staat steviger op plek negen. We vergroten namelijk de voorsprong op Oostenrijk, het land dat we eerder dit seizoen voorbijstaken, met 0.2 punten. De kloof op Servië, de elfde in het klassement, bedraagt 3.625 punten. Maar ook belangrijk: de achterstand op Schotland, de achtste in de stand, is verkleind. Door nederlagen van Celtic, Rangers en Hearts - de drie Schotse vertegenwoordigers - is de kloof gereduceerd tot 1.800 punten.

Top 12 UEFA-landenranking (gebaseerd op laatste 5 jaar) 1. Engeland: 93.427

2. Spanje: 83.141

3. Duitsland: 71.481

4. Italië: 65.354

5. Frankrijk: 53.831

6. Nederland: 51.900

7. Portugal: 49.549

8. Schotland: 35.800

9. BELGIË: 34.000

10. Oostenrijk: 32.600

11. Servië: 30.275

12. Noorwegen: 28.250

Het belang van een rechtstreeks CL-ticket staat buiten kijf. Alleen het startgeld in de groepsfase is met 15,64 miljoen euro een jackpot. Voor Club Brugge wenkt dit seizoen een recordopbrengst. Maar alle Europees spelende clubs profiteren van een hogere UEFA-ranking, die beslist over in welke fase van welke competitie ze starten.