Glunderende Toby Alderweireld spreekt voor het eerst als speler van Antwerp: “Er bestaat geen mooier sprookje dan dit”

AntwerpAntwerp en Toby Alderweireld (33): de stunttransfer is nu ook officieel rond. De ‘Great Old' bevestigde vorige week al dat er een akkoord was met Al-Duhail uit Qatar over een definitieve transfer. Gisteren legde Alderweireld zijn fysieke en medische tests af. De Rode Duivel tekent voor drie seizoenen op de Bosuil. Hij zal er met rugnummer 23 voetballen. Vandaag gaf hij meteen ook al zijn eerste interview. “Ik heb het geluk gehad om voor veel mooie clubs in het buitenland te spelen, maar dit is toch wel het speciaalste.”

Een dag na de officiële aankondiging gaf Rode Duivel Toby Alderweireld op de kanalen van de club zijn eerste interview als Antwerp-speler. “Ik ben enorm blij om hier te zijn”, vertelt hij. “Het was al een lange tijd gaande, maar nu het officieel is, kan ik moeilijk in woorden uitdrukken hoe ik me voel. Ik heb het geluk gehad om voor veel mooie clubs in het buitenland te spelen, maar dit is het speciaalste. Als je in de stad die je zo graag ziet, de club kunt verdedigen in België en het buitenland, dan bestaat er geen mooier sprookje, denk ik. Ik was altijd al fan van het Antwerpse voetbal en de ambitie die deze club uitspreekt. Ik ben enorm trots om daar vanaf nu deel van uit te maken.”

“Ook familiaal is dit een fantastische stap. Dat zal een boost geven om hier elke week te knallen. Ik koos voor het nummer 23, omdat dat het geluksnummer is van mij, m’n vrouw en vrienden. Je kan niet verwachten dat ik ineens 20 doelpunten per seizoen ga maken, maar ik ben enorm ambitieus en ga er altijd voor de volle honderd procent voor. Ik ben hier gekomen om successen te behalen. Ik wil de fans en de club trots maken. Ik heb vijf weken vakantie gehad en heb zoveel mogelijk zelf getraind. We zullen zien hoe fit ik ben, maar ik voel me goed. Het zal niet lang duren voor ik topfit ben.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Toby Alderweireld (@tobyalderweireld) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Bommel: “Als je ziet waar hij gespeeld heeft, dat is niet voor niets”

Trainer Mark van Bommel kwam gisteren na de oefenwedstrijd tegen Kiev voor de camera van VTM Nieuws al eens terug op de komst van Alderweireld: “Iedereen kent Toby. Hij is een uitstekende speler, die meer kan dan alleen goed voetballen. Hij komt van de stad, heeft leiderskwaliteiten en staat klaar om het voorbeeld te geven. Zo iemand heb ik er natuurlijk graag bij. Maar hij kan ook goed voetballen. Als je ziet waar hij gespeeld heeft. Dat is niet voor niets. Wanneer Toby wedstrijdfit gaat zijn? Weet ik niet. Hij heeft alleszins niet stilgezeten en heeft individueel hard gewerkt. Nu willen we hem zo snel mogelijk in de groep integreren. Ik heb hem vandaag gesproken. Over van alles. Over waar hij gaat wonen, hoe het met de familie gaat, enzovoort.”

De transfer hing al enige tijd in de lucht. Alderweireld woonde in mei in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de match van Antwerp tegen Anderlecht bij op de Bosuil. Hij kent de Nederlander ook al langer, Overmars hielp Alderweireld bij z’n transfer van Ajax naar Atlético. “Overmars en ik hebben een goeie band”, zei Alderweireld begin juni voor het vierluik in de Nations League met de Rode Duivels. “Iedereen weet ook hoe graag ik in Antwerpen ben en van de stad hou.”

Volledig scherm Alderweireld tijdens de medische en fysieke proeven. © Photo News

Struikelblokken

Er waren echter wat struikelblokken die eerst moesten worden overwonnen. Enerzijds de cijfertjes in het contract van Alderweireld. Het bedrag dat hij in de woestijn verdient, kon Antwerp simpelweg niet op tafel leggen. Anderzijds wilde Al-Duhail ook nog een deel van de som recupereren die het betaalde voor Alderweireld. Tottenham incasseerde vorige zomer 5 miljoen euro, bedrag dat met bonussen nog kon oplopen.

Germinal Ekeren. Germinal Beerschot. En nu Antwerp. Alderweireld maakt de cirkel van ’t Stad rond. De andere clubs op zijn cv zijn Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham en als meest recente dus Al-Duhail.

BEKIJK. Alderweireld over zijn liefde voor Antwerpen:

Volledig scherm Alderweireld tijdens de medische en fysieke proeven. © Photo News

Volledig scherm © RAFC