Giroud kruipt met heerlijke volley en kopbal steeds dichter bij recordtopschutter Henry

Nations League Dromen van Duits­land-Bel­gië in Final Four? Duim dan mee dat 'nieuwe’ Mannschaft straks punt pakt in Spanje

17 november Top of the bill in de Nations League vanavond: Spanje-Duitsland. En de Rode Duivels mogen wel eens duimen voor Duitsland: dat vergroot de kans voor onze gouden generatie om zich éindelijk eens op hun top te meten met de Mannschaft in de Final Four.