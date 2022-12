Gezondheidstoestand Pelé, die zich "sterk en hoopvol" voelt, volgens ziekenhuis stabiel

Louis van Gaal houdt deur open voor Rode Duivels: “Ik heb er al over nagedacht. (lacht) Jullie moeten Truus overtuigen”

Het WK in Qatar werd alom beschouwd als het laatste kunstje van Louis van Gaal, maar mogelijk krijgt zijn carrière een vervolg. De 71-jarige bondscoach van Oranje flirtte vandaag namelijk openlijk met onze Rode Duivels. “België is een mooi land, met hele vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis”, zei hij. “Ik heb er al over nagedacht.”

2 december