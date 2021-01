Gewijzigd licentiesysteem volgt financiën clubs korter op en met breder palet sancties: “Eén euro buiten is één euro binnen”

Voetbal 1A Alireza Beiranvand (28) stilaan boven water bij Antwerp: “Van hier ga ik naar een van de beste clubs ter wereld”

28 januari En toen klaarde de hemel op. Zeven goals kreeg hij in z’n bak in zijn eerste drie matchen, maar de voorbije tien dagen verzamelde hij drie clean sheets. Alireza Beiranvand (28) doet het momenteel zó goed bij Antwerp - gisteravond was hij nog Man van de Match tegen Eupen - dat zelfs een extra doelman niet meer zo hoogdringend is. “Heel het Iraanse volk bidt voor mij.”