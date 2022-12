Gespot op Valdebebas: Cristiano Ronaldo onderhoudt conditie op oefencomplex Real Madrid

KIJK. Ruzie, ‘maar’ één goal en eruit in kwartfinales: Cristiano Ronald heeft er geen geslaagd WK opzitten

Hij was er tussen 2009 en 2018 negen jaar lang de koning, nu keert hij er als werkloze voetballer terug. Cristiano Ronaldo is in Madrid neergestreken. In afwachting van een nieuwe ploeg heeft de Portugees toestemming gevraagd aan ex-club Real Madrid om de conditie te onderhouden op hun oefenterreinen. De Spaanse krant ‘Marca’ meldt dat Ronaldo individueel werkte op een ander veld dan waar Reald Madrid regelmatig traint, “maar zijn aanwezigheid is voor velen een behoorlijke verrassing”.

Ronaldo zit zonder club nadat zijn contract bij Manchester United in onderling overleg verbroken werd net voor de start van het WK voetbal in Qatar. Nu Karim Benzema voor onbepaalde duur uit is bij Real werd de Portugees al een paar keer in verband gebracht met een terugkeer, al valt het te betwijfelen of de Spaanse kampioen hem ook weer helemaal in de armen sluit. Ronaldo zelf ontkende dan weer een megadeal met Al-Nassr, een Saoedische club waar hij voor 200 miljoen euro per jaar zou kunnen tekenen.

De zoektocht naar een nieuwe ploeg verloopt ook binnen de entourage van Ronaldo stroef. Volgens ‘AS’, een andere Spaanse krant, zit er immers ruis op de relatie tussen Ronaldo en zijn makelaar Jorge Mendes. Die laatste is ook een Portugees en al sinds 2003 de manager van CR7. Nu zouden geïnteresseerde clubs Mendes zelfs passeren en Ronaldo rechtstreeks aanspreken. Wordt vervolgd. Tot die tijd blijft Ronaldo wellicht zijn conditie onderhouden in Madrid, van vakantie na het WK is dus niet meteen sprake.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo bij zijn eerste passage bij Real Madrid. © REUTERS