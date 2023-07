Geschiedenis op WK vrouwenvoetbal: Nouhaila Benzina is eerste speelster die hijab draagt

Hoe achter transfers Sylla, Boniface en straks Orban concurren­tie­voor­deel schuilt

Union vangt tot 28 miljoen euro voor Boniface, Sylla brengt Club 20 miljoen euro op en AA Gent rekent zich rijk met Orban. Niet toevallig waren ze ook in België beland. In Nederland klinkt afgunst: “Spelers die voor ons interessant zijn, kunnen zo aan de slag in België.”