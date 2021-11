Georges Leekens: “’t Is belachelijk, dit is een persoonlijke afrekening”

“Het mag heel duidelijk zijn, dit zijn zuivere leugens. ‘t Is belachelijk, om het kort en bondig te zeggen. Ik distantieer me volledig van die man. Trickovski... (zucht) Die heeft zelfs bijna niet gespeeld bij mij. Hier klopt niets van. Ik ben in mijn 35-jarige carrière altijd en overal eerlijk en correct geweest. Het is om te lachen. Wat zegt hij, 5.000 of 10.000 euro? Wat is dat allemaal? Nee, dit klopt niet. Iedereen lacht hier al op voorhand mee. Ik heb die man allang uit mijn leven verwijderd. De meeste spelers die hij aanbracht pasten niet in het gewenste profiel. Ik was daar radicaal in. Ik heb me niet populair gemaakt bij sommige mensen, da’s duidelijk. Dit is een persoonlijke afrekening, die we integraal zullen weerleggen.”