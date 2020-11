Gent-manager Louwagie reist “met redelijk goed gevoel” af naar Belgrado: “Ik verwacht een goed resultaat”

0 op 6 in de Europa League en slechts twaalfde in de Jupiler Pro League. Toch zakt Michel Louwagie met een redelijk goed gevoel af naar Belgrado, zo vertelde hij op de luchthaven aan VTM Nieuws. “Afgelopen weekend zag ik tegen Waasland-Beveren enkele positieve zaken die me moed geven. Ik reken op een ploeg met weerbaarheid tegen Rode Ster. We zijn op de goede weg, en de sterkhouders keren terug. Ik verwacht een goed resultaat.”

Coach Wim De Decker legde een positieve coronatest af. Het maakt dat assistent-coach Peter Balette in Belgrado zal instaan voor de coaching, weliswaar in nauw overleg met De Decker. “Ik heb geen schrik van deze wedstrijd, wat coaching betreft”, aldus Louwagie.

Betekent een nieuwe nederlaag de uitschakeling in Europa? “Zolang het mathematisch niet zeker is, moeten we alles geven. We gaan er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten tegen Rode Ster. Onze ambitie is om te overwinteren. Als dat niet lukt, gaan we vol voor de Belgische competitie.”