Gent is zeker van groepswinst in Conference League, Antwerp is uitgeschakeld, wat zijn de scenario’s voor Genk?

VoetbalDe Europese voetbalcompetities hebben hun vijfde speeldag achter de rug. Tijd om de scenario’s bij de hand te nemen. AA Gent is ondanks een eigen nederlaag in Cyprus zeker van groepswinst in de Conference League. Antwerp is Europees uitgeschakeld na een gelijkspel in Frankfurt , maar wat heeft Genk nog nodig om door te stoten naar het voorjaar van 2022?

Racing Genk: alles kan op de slotspeeldag

Een zege tegen Dinamo Zagreb had voor Europese overwintering gezorgd, het werd uiteindelijk een gelijkspel. Alles is dus nog mogelijk voor Racing Genk op de slotspeeldag in de Europa League. De Limburgers hebben nog uitzicht op de volgende ronde in de Europa League of de Conference League, maar ook een Europese uitschakeling kan nog.

West Ham is als groepswinnaar al lang weg. Genk telt nu 5 punten, Dinamo Zagreb heeft er 7. Rapid Wien heeft 3 eenheden. Op de slotspeeldag moet Genk aan de bak tegen hekkensluiter Rapid Wien, Zagreb trekt naar Londen. Genk moet hopen dat West Ham z'n job doet tegen Dinamo Zagreb en zelf winnen van Rapid Wien om het verhaal in de Europa League levend te houden. Bij verlies tegen Rapid Wien is de Europese uitschakeling een feit. In alle andere gevallen wordt het de Conference League in het voorjaar van 2022.

Genk overwintert in de Europa League:

- als het wint van Rapid Wien en Dinamo Zagreb verliest van West Ham

Genk overwintert in de Conference League:

- als het wint van Rapid Wien en Dinamo Zagreb verliest niet van West Ham

- als het gelijkspeelt tegen Rapid Wien

Genk is uitgeschakeld als

- het verliest van Rapid wien

Stand groep H Europa League

1. West Ham - 13 punten

2. Dinamo Zagreb - 7 punten

3. Racing Genk - 5 punten

4. Rapid Wien - 3 punten

Volledig scherm Racing Genk speelde gelijk tegen West Ham. © BELGA

AA Gent: al zeker van overwintering als groepswinnaar

Voor AA Gent is de strijd gestreden. Al stond er in de twee laatste wedstrijden wel nog één en ander op het spel, groepswinst in de Conference League levert immers nog een voordeel op. Zo wordt de beste ploeg van elke poule vrijgesteld van de eerste knock-outfase. Dat betekent dat AA Gent pas weer in maart Europees de wei in moet en zich zo dus een drukke februarikalender bespaart.

Want, jawel, Gent was zonder te spelen zeker van groepswinst. Door de zege in de heenmatch tegen Partizan Belgrado konden de Buffalo’s het zich permitteren om met een gelijk aantal punten te eindigen als de Serviërs. Op basis van de onderlinge resultaten zou Gent dan altijd de bovenhand halen. Maar al dat rekenen is ondertussen niet meer nodig. Partizan verloor van Flora Talinn en dat zorgt ervoor dat ze Gent niet meer kunnen bijbenen. Zelfs een nederlaag van de Buffalo’s in Cyprus veranderde daar niets meer aan.

Stand groep B Conference League

1. AA Gent - 10 punten

2. Partizan Belgrado - 7 punten

3. Flora Talinn - 5 punten

4. Anorthosis Famagusta - 5 punten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antwerp: Europees uitgeschakeld

Voor Antwerp is het Europees avontuur voorbij. The Great Old had een zes op zes nodig tegen Frankfurt en Olympiakos om nog aanspraak te maken op een overwintering. Priske en de zijnen leken even op weg naar een stunt in Frankfurt, maar een late goal besliste er anders over. Op basis van de onderlinge duels kan Antwerp ook Fenerbahce niet meer bijbenen in de stand. Antwerp eindigt sowieso als laatste in groep D.

Stand groep D Europa League

1. Eintracht Frankfurt - 11 punten

2. Olympiakos - 8 punten

3. Fenerbahçe - 5 punten

4. Antwerp - 2 punten

Volledig scherm Antwerp verloor van Fenerbahçe. © BELGA

Lees ook.