Gennaro Gattuso neemt na amper 22 (!) dagen alweer afscheid bij Fiorentina

Rode Duivels Chef voetbal Stephan Keygnaert brandt een kaars voor Witsel: “De data van Hazard waren ook steeds goed, maar hij herviel wel elke keer”

15 juni Hoe moeten we het ‘mirakel’ van Axel Witsel interpreteren? En hoe evolueert Eden Hazard? Onze chef voetbal Stephan Keygnaert en analist Gilles De Bilde bespraken enkele prangende Duivelse thema’s in aanloop naar de tweede groepswedstrijd in Denemarken.