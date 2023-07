Gemeente Vorst dient Union-CEO Bormans van repliek in stadiondossier: “We wachten al anderhalf jaar op antwoorden”

Elke match die we niet in ons nieuwe stadion kunnen spelen, is een groot verlies”, zei CEO Philippe Bormans enkele dagen geleden. “Dat remt onze vooruitgang. Voor onze Europese matchen moeten we telkens onderhandelen met OH Leuven, Brussel en Anderlecht - we praatten zelfs met KV Oostende. Het mobiliteitsplan bestaat, we willen het meest ecologische stadion van Europa bouwen. Vorige week hadden we een constructieve vergadering. We vragen dat de politiek in Vorst zijn verantwoordelijkheid pakt en dit in handen neemt. We hopen op zijn minst dat ze openstaan voor dialoog. Tot nu toe kregen we dat gevoel jammer genoeg niet.”