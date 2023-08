Gelijkenissen met Dembélé en Hazard, en bijna twee metere lange penaltyheld: dé toptalenten van 2007

Met analisten Mulder & Degryse naar topper in het Lotto Park: “Antwerp is géén kampioenen­ploeg, nóg slechter dan Anderlecht”

Voor u ligt het relaas van de topper Anderlecht-Antwerp door de ogen van Jan Mulder en Marc Degryse — hoog boven in de perstribune van het Lotto Park. Jan en Marc kwamen tot de conclusie dat kampioen Antwerp verre van klaar is voor de play-offs van de Champions League. “Het is een elftal zonder Pacho, zonder Stengs, zonder Keita, Ekkelenkamp is pas terug, en Janssen is nog erger dan Lukaku.”