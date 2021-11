Gekwetste Neymar weer onder vuur: “Wie pijn heeft aan de adductoren, danst na de match niet zo met een cowboyhoed”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de interland tegen Colombia van vorige vrijdag geen spoor meer van Neymar dinsdagnacht tegen Argentinië. Uit een test bij zijn terugkeer in Parijs blijkt waarom: de Braziliaanse ster van PSG (29) heeft een klein scheurtje in de adductoren van de linkerdij opgelopen. Dat zet behoorlijk wat kwaad bloed in zijn thuisland, waar hij meer bepaald in de populaire tv-show ‘Os Donos Da Bola’ met de grond gelijk werd gemaakt. Volgens de presentator - blijkbaar een gewezen voetballer - had Neymar nooit de intentie om af te reizen naar San Juan, waar Brazilië 0-0 speelde in de Zuid-Amerikaanse clash tegen Argentinië.

“In de match tegen Colombia vloekte hij in het gezicht van de scheidsrechter, hij vocht met Cuadrado, hij vocht met iedereen. Na zijn gele kaart deed hij er alles aan om een tweede te pakken en zo geschorst te zijn voor Argentinië”, aldus Neto. “Vervolgens heeft hij zaterdag en zondag vrij, om op maandag op te dagen met louter de mededeling dat hij pijn aan de dij heeft. Dan was toch eerste wat hij dan na de match tegen Colombia moest doen, ijs leggen... in plaats van een dansje in te zetten met een cowboyhoed op. Indrukwekkend. Iemand die pijn in de adductor of spierpijn heeft, die danst toch niet zo?”, vraagt een verontwaardigde Neto zich af. “En wat deed Neymar die nacht? Hij ging naar een voor celebrities bekende bar in Sao Paulo. Moet zo'n speler Brazilië vertegenwoordigen?”

Quote Hoe kan je twaalf jaar aan de top in het voetbal spelen zonder jezelf te verzorgen? Niemand kan dat. Neymar

Waarna Neto de pijn bij zo'n blessure nabootst. “Met adductorenpijn kun je spelen. Met spierpijn kun je spelen. Zelfs met een probleem in het middenvoetsbeentje (waardoor Neymar bijna het WK 2018 miste, nvdr) kan je spelen. Ik heb het gebroken en het is mogelijk om te spelen.”

Drie weken geleden nog verdedigde Neymar zich tegen gratuite kritieken vanuit vooral het thuisland, waar ze maar al te graag de focus leggen op zijn leven naast het veld. “Ik hoor maar al te vaak zeggen ‘ah, Neymar verzorgt zich niet, Neymar dit of Neymar dat”, sprak hij in een interview met YouTube-kanaal Fuir Clear. “Maar hoe kan je twaalf jaar aan de top in het voetbal spelen zonder jezelf te verzorgen? Niemand kan dat. Ik weet hoe me te verzorgen. Ik heb haast 24 uur per dag een kine en fitnesscoach in mijn buurt. Waarvoor zou ik dat doen, denk je? Ik zet alleen een stapje in de wereld wanneer dat mogelijk is. Wanneer er de volgende dag geen training is. Maar ik ga niet met iets stoppen wat ik mag doen, hoor. Wat is het probleem eigenlijk? Bekritiseer me voor mijn prestaties op het veld. Daar mag iedereen zeggen wat hij wil. Maar niet voor wat ik ernaast doe.”

