Gefrustreerde Jan Vertonghen heeft het helemaal gehad met spelbederf, toont hij met opvallende tweet: “Het voetbal moet echt, echt veranderen”

Croky Cup REACTIES. Vanhaeze­brou­ck: “Had evengoed anders kunnen uitdraaien” - Roef: “Twee keer de goeie hoek, ik heb goed gestudeerd”

Een loterij, maar wel een waarbij AA Gent aan het langste eind trok. De beker gaat opnieuw naar de Arteveldestad. “Dit is toch een beetje revanche voor die verloren bekerfinale in 2008", aldus Matisse Samoise, één van de uitblinkers. Tarik Tissoudali is “hartstikke blij”.

18 april